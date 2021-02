Nie żyje Marbella Aguilar. Była bohaterką programu "Kobieta na krańcu świata"

Marbella wyjawiła też, jak wyglądało jej życie przed laty. Miała 8 lat, gdy została wykorzystana seksualnie przez ojca. Matka nie uwierzyła jej i wyrzuciła ją z domu. Merbella przyjechała do miasta Meksyk, gdzie znalazła schronienie. Chciała być nauczycielką, studiowała. Plany musiała pogrzebać. W wieku 22 lat poznała męża, dwa lata później urodziło się ich pierwsze dziecko.

Gdy mąż zginął w wypadku, musiała zacząć zarabiać na dom. Zajęła się świadczeniem usług seksualnych. - Mąż zginął w wypadku. To było dla mnie wyzwolenie, bo znęcał się nade mną. Poczułam ulgę, ale musiałam zająć się usługami seksualnymi, żeby zarobić na dom. Czasem nie miałam ochoty na seks, ale musiałam sprawić, żeby mężczyzna czuł się dobrze – powiedziała w programie.

Marbella prowadziła podwójne życie. Nikt nie wiedział, że świadczyła usługi seksualne. Dzieci dowiedziały się, gdy były już dorosłe. Choć robiła to dlatego, by mieli za co żyć, odrzuciły ją. Dlatego musiała zamieszkać w domu opieki.