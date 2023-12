Nie żyje Maciej Iłowiecki. Dziennikarz miał 88 lat

Wielu zapamiętało go również dzięki temu, że nazwał Marcina Prokopa "jakimś durniem, który coś chlapnął". Komentarz ten odnosił się do skargi wniesionej do Krajowej Rada Radiofonii i Telewizji na prezentera "Dzień Dobry TVN", który żartował z Kościoła katolickiego.