Nie żyje Lisa Loring. Przeszła do historii za sprawą jednej rzeczy

Loring po "Rodzinie Addamsów" pojawiła się w innym serialu ABC - "The Pruitts of Southampton". Potem wystąpiła w operze mydlanej "As the World Turns". Aktorkę mogą kojarzyć także maniacy horrorów - w latach 80. zagrała w trzech slasherach kina klasy B: "Blood Frenzy", "Iced" i "Savage Harbor". Jej ostatnią przygodą z filmami był horror "Doctor Shape" z 2015 r.