Nie żyje Krzysztof Rottbard z "Sanatorium miłości". Czerpał z życia, ale nie krył, że ma kłopoty ze zdrowiem

Krzysztof Rottbard był jednym z najbardziej lubianych uczestników popularnego programu TVP. Rozwiódł się z żoną 16 lat temu. Nie zdradził jednak powodu rozstania. Doczekał się dwóch synów. Jeden z nich odradzał mu udział w "Sanatorium miłości". 67-latek musiał go długo przekonywać do tego, że człowiek w każdym wieku ma prawo do miłości i jej szukania.