Nie żyje Darren Kent. Aktor znany z hitu HBO miał zaledwie 36 lat

Aktor zaliczył w tym roku mały występ w filmie "Dungeons and Dragons: Złodziejski honor", który trafił do kin w marcu. Oprócz aktorstwa zajmował się też sporadycznie reżyserią. Ma na koncie m.in. odcinek serialu BBC "The Break" i film krótkometrażowy "You Know Me" (oba z 2021 r.). Scenarzysta Ben Trebilcook nazwał Kenta "prawdziwą postacią, która zawsze tworzyła, była optymistyczna i zachęcająca".