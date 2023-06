Nie żyje Andrzej Hermanowicz. Polsat Play przekazał smutne wieści

"Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość: prosto z Bieszczad na niebieskie połoniny powędrował Andrzej Hermanowicz, czyli legendarny Pan Hos. I choć ta bieszczadzka historia dobiegła końca, to nikt nie odchodzi do końca, dopóki żyje w ludziach pamięć o nim. A my pamiętamy. Panie Hos, do zobaczenia" - czytamy na facebookowym profilu stacji Polsat Play.