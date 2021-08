Nie zostawiła na posłach PiS suchej nitki. Ziemiec ratował sytuację

- Wszyscy, którzy biorą udział w debacie publicznej, z prawa i z lewa - odpowiedziała bez namysłu Bijat, dodają, że choć potępia to, co wydarzyło się w sejmie, to potępia też ataki słowne i fizyczne. - Tego samego oczekuję od państwa, też wtedy, kiedy będziecie widzieli tę agresję po drugiej stronie.