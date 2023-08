Nie wyglądało to dobrze. Rozenek rozmawiała ze Skórzyńskim

Po czasie było trochę lepiej, ale ostatecznie Rozenek nie zagrzała zbyt długo w "Dzień dobry TVN". O swoim zwolnieniu dowiedziała się, gdy przebywała na rodzinnych wakacjach. - Ja nie mówię, że to była porażka, tylko to był na pewno trudny czas i to wszystko, co przeżyliśmy przez te dwanaście miesięcy, było na pewno inspirujące, aby wyciągać z tego lekcję. Nie ma błędów, są tylko lekcje - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.