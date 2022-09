Krzysztof Skórzyński zażartował z Rozenek. Jej reakcja była wymowna

Wpadki Rozenek-Majdan dostrzegli nawet ci, którzy deklarują się jako fani, zarówno jej, jak "Dzień dobry TVN". "Kochani, uwielbiam wasz program, ale pani Majdan jako prowadząca to porażka. Sztuczna, zimna, brak tego ciepła, które bije od pozostałych prowadzących" - oceniła na facebookowym profilu "DDTVN" jedna z internautek. "Perfekcyjna pani domu" postanowiła temu zaradzić, stąd udała się do logopedy, by popracować nad swoją wymową.