"Nie wracam do TVP". Musiał wyjaśnić

Mariusz Szczygieł o programie w TVP

- Wciąż czytam wiadomości, że wracam do TVP. Nie jest to prawdą. 23 lata temu zrezygnowałem z pracy dla TV Polsat. Nie mogę więc wrócić do TVP. Wiem, że występowałem w czasach prehistorycznych, ale zawsze można sprawdzić, choćby na Wikipedii życiorys człowieka, o którym podaje się informacje - pisze.