"Nie wolno prowadzić po alkoholu". Szybka riposta Stuhra

Forma nowego programu jest dość prosta. Szczygieł zaprasza do studia znane osoby i rozmawia z nimi na różne tematy. - Rozmowy z ciekawymi ludźmi o ich życiu i o tym, co napędza ich twórczość. Poetów będę chciał pytać - jak powstaje dobry wiersz, malarzy - co to jest dobry obraz - przekazał dziennikarz.