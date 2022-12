Nie tylko "królowa pieczarek". Co słychać u innej uczestniczki "Rolnik szuka żony", Magdaleny Bator?

Magdalena Bator była uczestniczką siódmej edycji "Rolnik szuka żony", jedyną kobietą wybierającą kandydatów. Na jej gospodarstwo przyjechało wtedy trzech panów: Mateusz, Adam i Paweł. Mężczyźni dobrze czuli się na wsi i bawili się wyśmienicie. Do tego stopnia, że Magdzie zaczęło to przeszkadzać. Miała poczucie, że gdzieś po drodze zapomnieli, po co znaleźli się w programie. Rozgoryczona takim obrotem spraw, odprawiła wszystkich do domów.