Nie przeszło im to przez gardło. "Wiadomości" zaklinają rzeczywistość w sprawie Odry

Do tej pory z Odry wyłowiono ok. 100 ton martwych ryb. Eksperci mówią, że mamy do czynienia z międzynarodową katastrofą ekologiczną na niewyobrażalną skalę, która odbije się nie tylko na przyrodzie, ale też m.in. na biznesie związanym z rybołówstwem czy rekreacją. Do tej pory nie udało się też ustalić przyczyny zatrucia rzeki, ani dlaczego uprawnione organy nie zadziałały w porę.