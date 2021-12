Nie mogła wytrzymać ze śmiechu. Program leciał na żywo w TVP Info

Aby wyjaśnić widzom, o co chodzi, pokazano na ekranie tekst w internetowego wydania "Wyborczej" pt. "Podległa marszałkowi z PO biblioteka wydała poezję posła PO Rafała Grupińskiego. Za publiczne pieniądze". Widzowie TVP Info mogli się dowiedzieć, że najnowszy tomik wierszy Grupińskiego nosi tytuł "Bogini Jezus" i został wydany przez marszałkowską Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. "Radny PiS zwraca uwagę, że Grupińskiego stać na to, by sam wydał swoje wiersze. Urząd marszałkowski odpowiada, że Grupiński to ceniony autor".