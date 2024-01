Nie mógł odebrać nagrody. Przyznał, co wówczas robił i co planuje

Na koniec Michał Rachoń szczególne podziękowania skierował do byłego prezesa TVP: - W trakcie realizacji tego serialu, wewnątrz polskich instytucji, w tym wewnątrz Telewizji Polskiej, napotkaliśmy na całą masę poważnych problemów i utrudnień, od ludzi, którym z jakichś powodów zależało, by ten serial nigdy nie powstał. Wewnątrz telewizji wszystkie te problemy pomógł rozwiązać jeden człowiek, któremu przy tej okazji warto podziękować. To ówczesny prezes Mateusz Matyszkowicz, bez którego ten film nigdy by nie powstał.