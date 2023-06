"Nie jest to łatwa sytuacja". Doda podjęła decyzję co do występu na festiwalu w Opolu

- Zrezygnowałabym z festiwalu w Opolu, gdyby nie stanowcza reakcja pani dyrektor i pewne zmiany, które zaszły. Nic nie jest ważniejsze od godności i szacunku do samego siebie. Nie po to przechodziłam tyle terapii, nie po to przeżyłam pewne tragiczne sytuacje w moim życiu, które zinterpretowałam jako lekcje, żeby nie wiedzieć - koniec końców - jakie są w życiu priorytety. Na pewno najważniejsze nie jest występowanie, scena, przebieranki czy chwila uniesień estradowych. Najważniejsze jest zdrowie psychiczne i brak tolerancji na takie zachowania - podsumowała na InstaStories.