"Rolnik szuka żony". Miliony Polaków zawiedzionych. Nie zobaczą ulubionego show TVP

W kwietniu TVP wyemitowała zerowy odcinek programu "Rolnik szuka żony". Przedstawiono w nim sylwetki uczestników oraz uruchomiono możliwość wysyłania do nich listów. Ci z nich, którzy mogli pochwalić się największą liczbą przesyłek, zostali wybrani do dziewiątej edycji, której pierwszy odcinek mieliśmy zobaczyć już 4 września. To się jednak zmieniło.