Kidman nakręciła serial w Azji. Władze go zablokowały

PAP podkreśla jednak, powołując się na Radio Wolną Azję, że do tej pory przepisy te nie miały zastosowania w przypadku usług VOD. Być może więc to wybieg samego Amazon Prime Video, który wyłączył możliwość oglądania serii w jednym konkretnym mieście, aby uniknąć oskarżeń ze strony chińskich władz o naruszenie prawa. Takie zarzuty mogłyby prowadzić do całkowitej utraty hongkońskiego rynku, co wiązałoby się przecież dla platformy z ogromną stratą.