Netflix znów sięga do kieszeni widzów. Polacy nie będą zachwyceni

Jak ustosunkują się do podwyżki cen widzowie? Giełda zareagowała bardzo pozytywnie. Gdy informacja trafiła do mediów, akcje platformy wzrosły po zakończeniu notowań o ponad 3 proc., co sugeruje, że inwestorzy są przekonani, że użytkownicy Netfliksa nie będę rezygnować z jego usług.