Netflix zaskakuje. Co tydzień nowy film. Oto lista!

I na tym Netflix chce na początku roku korzystać. Gigant zaproponuje widzom najnowsze pozycje z ostatnich lat. Nie zabraknie filmów nagradzanych twórców, m.in. Jane Campion ( The Power of the Dog), Paolo Sorrentino ( The Hand of God) i Adama McKaya ( Don't Look Up). Nowy rok przyniesie jeszcze więcej produkcji pełnych tego, co widzowie Netflix lubią najbardziej - zombie ( Armia umarłych), kowbojów ( The Harder They Fall, Concrete Cowboy) i licealnych romansów (finałowe części trylogii Do wszystkich chłopców, których kochałam i The Kissing Booth).