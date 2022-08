Netflix wprowadza pakiet z reklamami. Wiadomo, ile może kosztować

Serwis Bloomberg dotarł do informacji, że w Stanach Zjednoczonych wyniósłby około 7-9 dolarów. Oznacza to, że w Polsce mogłaby to być kwota rzędu 20-22 zł, w końcu u nas ten sam pakiet, określany jako Standard, kosztuje 43 zł. Nowy pakiet byłby niewiele tańszy od Podstawowego, który teraz kosztuje ok 29 zł, szacuje serwis Telepolis. Nie można też wykluczyć podwyżek - kwota oficjalna nie została jeszcze podana.