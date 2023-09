Netflix nigdy nie miał większego hitu. Ale nie wszystkich zachwyci

Na antenę TVN powrócił "Ślub od pierwszego wejrzenia". W dziewiątym sezonie zadebiutowały nowe ekspertki programu, jednak produkcja wciąż powiela te same błędy. Co nas najbardziej wkurza w tym formacie? Co musiałby zrobić TVN, aby zadowolić poczucie estetyki widzów? I dlaczego nadal wolimy "Ślub od pierwszego wejrzenia" od nowego show Polsatu "Żony Warszawy"? O tym rozmawiamy w 39. odcinku podcastu "Clickabait".