"One Piece" największym hitem Netfliksa. Cały świat oszalał na jego punkcie

Za aktorski "One Piece" odpowiada duet showrunnerów Matt Owens i Steven Maeda ("Helix", "Pan Am"), którzy wzięli na swoje barki nie lada ciężar. Po pierwsze, "One Piece" to jeden z największych fenomenów popkulturowych na całym świecie. Nowe rozdziały mangi wychodzą nieustannie od lipca 1997 r. A serial anime, który również jest kręcony do dziś, wystartował w japońskiej telewizji dwa lata później.