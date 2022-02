Netflix może stać się tubą propagandową Kremla. W sieci rozpoczął się bojkot

- Rosjanie nie mają obrazków ludzi czekających z chlebem i solą na ich żołnierzy. Pokazują więc, jak rosyjski transporter opancerzony wjeżdża do obwodu charkowskiego, a podłożony głos z offu mówi: "Niech was Bóg błogosławi, czekaliśmy na was osiem lat". Ten sam cytat jest podkładany pod różne kadry - mówił w rozmowie z Sebastianem Łupakiem dr Wojciech Siegień z Uniwersytetu Gdańskiego.