Netflix inwestuje w seriale TVP. Kolejny z nich dołączy do serwisu

Pierwsze dwa sezony miały średnią oglądalność trzy mln widzów, ale niemal z każdą kolejną odsłoną wyniki były coraz gorsze. Ostatni sezon oglądało 857 tys. osób, co przyczyniło się do tego, że TVP postanowiła zakończyć serial. - Badania wykazały, że widzowie najchętniej poszukują odcinków poprzednich serii. Telewizja Polska ma świadomość tego, jak popularny był to serial i jak wielu ma fanów - informowało trzy lata temu biuro prasowe Telewizji Polskiej.