Naya Rivera zaginęła na jeziorze. Popularna aktorka prawdopodobnie nie żyje

Naya Rivera to 32-letnia aktorka filmowa i telewizyjna, która po występach w słynnym "Słonecznym patrolu", zagrała w "Glee". To właśnie ta druga produkcja przyniosła jej największą popularność, ale też dostarczyła wielu problemów. W swojej książce "Sorry Not Sorry" gwiazda przyznała się, że pracę w serialu i rosnącą sławę przypłaciła zdrowiem. Zmagała się z anoreksją, ale długo nie zdawała sobie sprawy, z jak dużym zaburzeniem ma do czynienia. Wyznała też, że przed laty poddała się aborcji.