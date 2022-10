Nawoływał w TV do mordowania ukraińskich dzieci. Został zawieszony

"Rządy państw, które jeszcze nie zakazały RT, muszą obejrzeć ten fragment - pisał na Twitterze szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. Minister nawoływał w nim do bojkotu rosyjskiej stacji informacyjnej, założonej w 2005 r. m.in. przez rzecznika Władimira Putina. Kułeba podkreślił, że słowa o mordowaniu ukraińskich dzieci to "agresywne podżeganie do ludobójstwa", które nie ma nic wspólnego z wolnością słowa. "Postawimy tę osobę przed sądem" - zapewnił ukraiński minister.