Natasza Urbańska znowu próbuje się dostać na Eurowizję. Nie oszczędza na promocji

Dla Urbańskiej będzie to już trzecie podejście do Eurowizji. W 2007 r. przegrała krajowe eliminacje z The Jet Set, a rok później widzowie i jury wyżej ocenili występ Isis Gee. Po dwóch porażkach Natasza Urbańska dała sobie spokój na kilkanaście lat z Eurowizją, ale widać, że ciągle marzy o występie na tej imprezie.