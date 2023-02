Natalia Lesz zniknęła z show biznesu. Co się z nią działo?

Natalia Lesz nie zapomniała jednak także o swoich dorosłych fanach. Wiosną tego roku ukaże się najnowszy, długo wyczekiwany krążek gwiazdy, zainspirowany muzyką lat 60. i 70. Promujący go singiel, zatytułowany "Historia", artystka wykonała niedawno w studiu "Dzień Dobry TVN". Niebawem światło dzienne ujrzy teledysk do piosenki, co Lesz zwiastowała na swoim Instagramie. Czekaliście na to?