Janoszek przekazuje złe wieści. "Zmuszona jestem zrezygnować ze wszystkich zobowiązań"

Natalia Janoszek zdobyła ogromną popularność w Polsce, dzięki udziałowi w 13. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". W parze z Rafałem Maserakiem zajęła czwarte miejsce. Wcześniej znana była głównie poza granicami naszego kraju. W 2013 r. aktorka uczestniczyła w międzynarodowych konkursach piękności - World Beauty Queen 2015 w Korei, na którym została trzecią wicemiss oraz Miss World Peace 2015 w Chinach, gdzie jako finalistka zdobyła szarfę Best Talent Award.