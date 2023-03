"Naszym zdaniem doszło do złamania Regulaminu TVP". Jest oświadczenie i apel do prezesa

Nie trzeba chyba przypominać, że polskie preselekcje do Eurowizji wygrała Blanka z piosenką "Solo". Chociaż fałszujących artystów było w bród i także Blanka nie radziła sobie z łączeniem śpiewania z tańczeniem, to ona pojedzie w maju do Liverpoolu, by reprezentować Polskę na międzynarodowym konkursie. Zanim jednak postawi stopę na brytyjskiej ziemi, będzie musiała przetrwać awanturę, jaka toczy się wokół wyników preselekcji.