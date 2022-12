"Nasz nowy dom" zarabia dla Polsatu miliony. Tyle kosztuje jedna reklama

"Nasz nowy dom" jest wzorowany na zachodnich programach budowlanych, w których ekipa telewizyjna i remontowa wspólnymi siłami polepsza warunki mieszkaniowe rodzin w potrzebie. Polsat kręci swoją wersję już od dziewięciu lat (premiera pierwszego odcinka miała miejsce we wrześniu 2013 r.). I choć inflacja daje się we znaki, a oglądalność systematycznie spada, to "Nasz nowy dom" jest dla Polsatu źródłem wysokich dochodów.