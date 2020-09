Ojciec się nie interesuje. Ciężko chory syn wymaga stałej opieki

Pani Angelika po rozwodzie z mężem związała się z Piotrem. Para i czworo nastoletnich dzieci kobiety gnieżdżą się w bardzo małym domu. Warunki życia pozostawiają wiele do życzenia. Choć Piotr traktuje dzieci Angeliki jak własne, to opieka nad nimi nie należy do łatwych zadań. Szczególnie w przypadku 13-letniego Oskara, który cierpi na ciężkie porażenie mózgowe, ma problemy z oddychaniem, wymaga respiratora.