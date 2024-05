Naśladował na wizji Kierwińskiego. "Skandalem śmierdzi na kilometr"

W przeciwieństwie do TVP, TVN pokazał najbardziej "trudne momenty" przemówienia Marcina Kierwińskiego. Dziennikarz Maciej Knapik podkreślił jednak, że rozmawiał z ministrem zaledwie kilkadziesiąt minut po przemówieniu: - W tej sprawie zawiodła technika, zawiodło nagłośnienie. Za to przepraszam. Natomiast wszelkie insynuacje to jest po prostu jeden wielki skandal – powiedział minister. W "Faktach" pokazano też wynik badania alkomatem, badania, które zostało wykonane "dwie godziny po wystąpieniu".