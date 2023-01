Narodowcy kłócą się o Media Narodowe. Wniosek do KRRiT został wycofany

Piotr Barełkowski, doradca zarządu Mediów Narodowych (wcześniej TV Republika, wPolsce.pl), potwierdził, że "aplikacja koncesyjna telewizji Media Narodowe została wycofana, zaakceptował to prezes Robert Bąkiewicz". - Dąży on do kompromisu, ugody i odpolitycznienia projektu Mediów Narodowych, na które atak przeprowadziła opozycja w jego stowarzyszeniu - twierdził w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.