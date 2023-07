"Najwyżej wrócę do katalizatorów". Pamiętacie tę reklamę z Jakimowiczem?

Trzy lata temu Jakimowicz zamieścił w sieci zdjęcie z warsztatu, w którym podnosi katalizator. "Tak, to ja pracownik TVP Info. Brudny, śmierdzący, który raz na miesiąc przerzuca tonę tego towaru. Raz latem, 30 stopni ciepła, raz zimą – 15 Celsjusza, a innym razem w deszcz. Robię to od 10 lat i tak zarabiam uczciwe PIENIĄDZE. Czasami jestem panem z TVP, a czasami zwykłym robotnikiem. Dlatego mam tyle szacunku do ludzi pracy" - pisał wówczas.