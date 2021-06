Najtrudniej jej rozstać się z synami. Komentowanie Euro kosztuje Dekiert nieprzespane noce

- Trzeba przyznać - czasami ta praca bywa niewdzięczna. Niania regularnie wysyła nam zdjęcia, filmy i widzę, że Luka jest szczęśliwy. Prosto z Sewilli miałam lecieć do Petersburga, ale nie jestem gotowa, aby zostawić dziecko na 7 dni. W związku z tym wracam z Sewilli do domu na dosłownie 18 godzin po to, aby wycałować jego małe stópki i dopiero potem wsiadam w samolot do Rosji - dodała z rozbrajającą szczerością.