Sylwia Dekiert: "Nie uśmierciłam go". Dziennikarka zabrała głos ws. studia TVP

Zanim to jednak nastąpiło w studiu TVP trwała ożywiona dyskusja, której motywem przewodnim było zastanawianie się, co UEFA powinna zrobić w przypadku śmierci piłkarza. W dyskusji przodowali zwłaszcza Sylwia Dekiert oraz Adam Kotleszka. Ta pierwsza wykazywała się, zdaniem widzów, największym pesymizmem, przez co spadła na nią ogromna fala krytyki.