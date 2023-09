Nowe informacje, dowody? Widzowie są zafascynowani jej historią

16 lipca 2010 roku 19-letnia Iwona Wieczorek umówiła się z koleżanką Adrią i trzema kolegami - Pawłem, Markiem i Adrianem na wyjście do sopockiej dyskoteki. W klubie doszło do kłótni między Iwoną a jedną z przyjaciółek. Około godziny 3 w nocy 19-latka wyszła z dyskoteki i zdecydowała się samotnie pójść do domu. Kamery miejskiego monitoringu nagrały ją o godz. 3.07, gdy kierowała się w stronę promenady nadmorskiej. Z Sopotu do domu miała kilka kilometrów.