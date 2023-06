Sprawa Iwony Wieczorek. Ekspert w dokumencie wskaże jednego podejrzanego

Mimo upływu czasu nie udało się ustalić, kto był w to zamieszany, ani znaleźć jej ciała, co stanowiłoby bezsprzeczny dowód na to, że Iwona nie żyje. Dziś sprawa spędza sen z powiek śledczym z Archiwum X, jest przedmiotem żywych dyskusji w internecie, a przede wszystkim ma ogromny wpływ na życie matki, która wciąż nie wie, co stało się z jej dzieckiem.