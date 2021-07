Najpopularniejsi eksperci "Wiadomości" TVP. Te nazwiska nikogo nie zdziwią

Co ciekawe, wyniki te w dużym stopniu pokrywają się z analizą, jaką przeprowadził użytkownik Twittera o pseudonimie FlasH. Wykazał on, że od początku tego roku do 1 lipca Stankowski i bracia Karnowscy również byli w czołówce najczęściej komentujących "Wiadomości". Stankowski był pierwszy (76 wypowiedzi), Michał Karnowski drugi (62), a jego brat trzeci (61). Czwarty był Sakiewicz z 53 wypowiedziami, co oznacza, że w pierwszym kwartale cieszył się większym uznaniem ze strony włodarzy TVP.