Najbrutalniejszy serial tego roku. Dla "Peacemakera" warto będzie wykupić kolejny abonament

Smith od razu po wyjściu ze szpitala zmuszony jest do udziału w kolejnej tajnej operacji, której detali nie zdradzę, bo te ujawnione zostają dopiero w trzecim odcinku, lecz tym razem nie towarzyszą mu inni superbohaterowie ani superkryminaliści, tylko niekoniecznie zwyczajni rządowi agenci, na czele z zabójczą Harcourt (co brzmi niemal jak hardcore, a byłoby to adekwatne). Oraz fan Peacemakera, kelner z lokalnej knajpy, który po zmroku staje się nieporadnym mścicielem o ksywce Vigilante. Oczywiście już pierwsze zadanie do wykonania prędko się komplikuje, nie tylko z powodu nieporadności niedobranej ekipy.