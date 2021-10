To już pewne! HBO Max na początku 2022 r. w Polsce. W jakiej cenie?

Dowiedzieliśmy się, że HBO Max jest już dostępny w 40 krajach w Ameryce Północnej, Łacińskiej oraz na Karaibach. To był pierwszy krok globalnej ekspansji. Do końca 2022 r. do "rodziny" HBO Max ma dołączyć kolejne 60 państw. Gwiazdą tej części prezentacji była Sarah Jessica Parker, która zaprosiła widzów do oglądania nowych odcinków "Seksu w wielkim mieście", które wkrótce pojawią się na platformie.