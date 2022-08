Nagła zmiana prowadzącego we "Wstajesz i wiesz" w TVN24

Do nieoczekiwanej zmiany prowadzącego doszło o 6:30 w programie TVN24 "Wstajesz i wiesz". Gdy Tomasz Wasilewski skończył przedstawiać pogodę, Rafał Wojda powiedział: - Wielkie dzięki. Teraz już Dagmara Kaczmarek-Szałkow, która zostaje z Państwem do godziny 10. No i tak to właśnie dzisiaj będzie. Już za chwilę serwis. Dalszy Poranek kontynuowała już Kaczmarek-Szałkow.