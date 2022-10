Nagie randkowanie. Co dalej z "Magią nagości"?

"Magia nagości" to brytyjski format, który zadebiutował na Wyspach latem 2016 r. Stał się kontrowersyjnym hitem. Na program pisano mnóstwo skarg do Ofcomu, czyli brytyjskiego odpowiednika KRRiT. Krytykowano to, że uczestnicy są kompletnie nadzy, co może naruszać obowiązujące ustawy. Mimo fali skarg, Ofcom nie podjął się śledztwa przeciwko programowi - uznano, że to zwykłe randkowe show, w którym nie ma żadnej aktywności seksualnej czy przekraczania granic. Widzowie w Wielkiej Brytanii doczekali się aż 6. edycji. Odpowiedniki "Naked Attraction" powstały w Niemczech, w Danii, Finlandii, Włoszech, Norwegii, w końcu także w Polsce.