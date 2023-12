Miszczak w tarapatach. "Tacy ludzie w branży to przeszłość"

- Miszczak czuł widzów TVN, ale nie zrozumiał tych Polsatu. Oni byli przyzwyczajeni do swoich, do sprawdzonych twarzy, a nagle stare gwiazdy zaczęły znikać - mówi informator serwisu Shownews.pl. - Nowe programy były dla większości nie do przyjęcia. Teraz jest pomysł, aby przekonać ich do powrotu.