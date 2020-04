Naczelny "Rzeczpospolitej" o Baterze: czekałem na kolejny tekst Wiktora

Bogusław Chrabota: Byliśmy chyba dobrymi kolegami. Zdarzało nam się nawet jeździć razem nawet na wakacje. Był miłym, czarującym swoim miękkim głosem człowiekiem, który przy tym nie do końca umiał ukryć swój osobisty dramat. Rozmawialiśmy często do późna o Rosji. On często wtedy ironizował, a ja się wściekałem, bo dla nas obu Rosja miała osobiste znaczenie. Dla mnie jako horrendum, które kocha się i nienawidzi, a dla niego żywioł, który trzeba poznać, by zrozumieć na jakim świecie żyjemy.