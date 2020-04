"Na wspólnej" zniknie z anteny? Jest odpowiedź

Pandemia koronawirusa doprowadza biznesy na całym świecie na skraj. Nie brakuje osób, które walczą o to, by nie zbankrutować, by nie stracić pracy, by szybko móc wrócić do normalnego trybu życia. Łatwo nie jest nikomu. Na pandemii cierpią w pewnym stopniu też artyści, którzy potracili miejsca pracy. Jak w przypadku gwiazd "Na wspólnej". Pisaliśmy wam ostatnio o Sylwii Gliwie (w serialu wciela się w Monikę Cieślik), która poinformowała, że aktorzy zostali bez pracy.