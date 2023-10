Na to czekaliśmy: czwarty sezon "Zbrodni po sąsiedzku" potwierdzony

– [Zrobię] tyle, na ile nam pozwolą! Naprawdę, mówię poważnie. To jeden z tych seriali, gdzie wszyscy zaangażowani są bardzo szczęśliwi, że go tworzą – i wiem, że mówię w imieniu głównej trójki i wszystkich innych. Gdy masz coś tak wyjątkowego, a do tego to przyciąga te olśniewające talenty, które mówią: "To wygląda jak frajda. Chciałbym w tym uczestniczyć", mam nadzieję, że to zapewni mu długie i dobre życie.