Na planie "Wiedźmina" mogło dojść do tragedii. Wybuchła awantura, wstrzymano zdjęcia

Na planie "Wiedźmina" Netfliksa prawie doszło do tragedii. Życie i kariera Herny'ego Cavilla mogły dramatycznie się zmienić. Wszystko przez upór aktora.

Mimo ostrych nalegań, aktor nie chciał ściągać soczewek, bo opóźniało to zdjęcia. Cavill przyznaje, że nie trafiały do niego argumenty o możliwej ślepocie.

- Skończyło się podrażnieniem. Bardzo szczypało i bolało, ale byłem przekonany, że to przez zmęczenie i brak snu. Myślałem, że muszę po prostu przez to przebrnąć - wspomina Cavill. - Skończyło się na tym, że techniczka znalazła mnie, jak zasłaniałem oczy w cieniu, bo tak drażniło mnie światło. Powiedziała: "Zdejmuj je". A ja na to: "Nie, nie, jest ok. Po prostu daj mi coś do przetarcia oczu i kręcimy". Nie dała. Przerwała zdjęcia, dopóki nie wyjąłem soczewek - wspomina aktor.